Рынок в Ростове, где произошел крупный пожар, проверяли восемь лет назад

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России проверяли пожарную безопасность на рынке "Классик" в Ростове-на-Дону, где накануне произошел крупный пожар, начавшийся с павильона с пиротехникой, проводилась в 2012 году. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области.

"Проверка данного объекта проводилась в марте 2012 года. В ходе данного мероприятия был выявлен ряд нарушений требований пожарной безопасности. Директору ООО "ПКФ "Классик" было выдано предписание по устранению выявленных нарушений и составлен протокол об административном правонарушении по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что решением мирового судьи Аксайского района ООО "ПКФ "Классик" было привлечено к административной ответственности в виде штрафа.