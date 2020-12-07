Подозреваемый в госизмене ученый Губанов обжаловал свой арест

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Сторона защиты подала апелляцию на заключение под стражу физика Анатолия Губанова, который подозревается в государственной измене. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Ольга Динзе.

"Сегодня я подала жалобу на арест Губанова посредством почтового отправления", - сказала она.

Адвокат добавила, что пока не общалась с Губановым, так как доступ в СИЗО "Лефортово", где он содержится, ограничен из-за коронавирусной инфекции. "Пока не знаю, когда смогу к нему попасть, однако мне необходимо поговорить с ним, в том числе для выработки позиции защиты. Пока я даже не могу сказать, признает он вину или нет", - отметила Динзе.

Ранее сообщалось, что спецслужбы засекретили всю информацию по уголовному делу в отношении арестованного в Москве Губанова, который в России занимается исследованиями в области сверхзвуковых скоростей и высокоскоростных летательных установок, подозреваемого в передаче секретных разработок в сфере авиапрома за рубеж. Официальными комментариями правоохранительных органов, представителей ученого и его семьи ТАСС не располагает.

Лефортовский суд Москвы на закрытом судебном заседании санкционировал арест ученого до 2 февраля 2021 года. Ректор Московского физико-технического института Николай Кудрявцев, где Губанов читает лекции, заявлял агентству, что этот вуз не является основным местом его работы, и предположил, что основное место - Центральный аэрогидродинамический институт имени Н. Е. Жуковского.

Анатолий Губанов является представителем известной в российском авиастроении династии. Тесть Губанова - Леонид Шкадов, известный ученый, один из руководителей авиационной промышленности СССР. Губанов работает в ЦАГИ с 1979 года, возглавляет один из отделов в НИО-2 (отделение аэродинамики самолетов и ракет), сфера его компетенции - высокоскоростные летательные аппараты. У Губанова пятеро детей, трое из которых также работают в авиационной сфере.