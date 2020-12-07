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В школе в Орехово-Зуеве обрушился потолок

Пострадавших нет

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Потолок обрушился в общеобразовательной школе в Орехово-Зуеве в Московской области. Пострадавших в результате происшествия нет. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах.

"В средней общеобразовательной школе №11 в Орехово-Зуеве обрушился потолок - упали две подвесные панели. В момент инцидента в школе находились ученики и педагоги, никто из них не пострадал", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, сейчас последствия ЧП устранены. Подвесные панели потолка вставлены на прежнее место.

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