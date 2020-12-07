Аферисты в Москве украли у пенсионера 900 тыс. рублей

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве мошенников, которые вошли в доверие к пожилому мужчине и подменили принадлежащие ему 900 тыс. рублей на сувенирные банкноты "банка приколов", напоминающие по внешнему виду настоящие деньги. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В органы внутренних дел с заявлением о мошенничестве обратился 85-летний мужчина. Он пояснил, что по дороге в банк к нему подошел незнакомец и предложил подвезти до нужного адреса. Заявитель согласился и сел в машину, в салоне которой находились еще двое граждан. Подъехав к банку, пенсионер прошел внутрь, а новые знакомые остались ждать на улице. Когда пожилой мужчина вернулся, они предложили помочь ему в пересчете полученных денег, а затем подвезли до места жительства. Только дома потерпевший обнаружил, что вместо настоящих банкнот получил обратно пачки купюр так называемого "банка приколов", - сказала Волк, добавив, что похищено было 900 тысяч рублей.

Задержанными оказались двое безработных молодых людей и женщина. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, фигуранты заключены под стражу.