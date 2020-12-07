В Ростехе прокомментировали иск родственников жертв крушения SSJ-100 в Шереметьево

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Катастрофа самолета SSJ-100 в Шереметьево в мае прошлого года произошла не из-за технических особенностей самолета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ростеха. Так в холдинге отреагировали на публикацию газеты "Коммерсантъ" о том, что родственники жертв крушения лайнера Sukhoi Superjet 100 обратились с исками о компенсации морального вреда и материального ущерба в суд Парижа, иски поданы против производителей комплектующих.

"Давайте не будем забывать, что самолет сертифицирован по всем правилам, в том числе международным, - напомнили в пресс-службе. - Из предварительного отчета МАК понятно, что к реализации катастрофического варианта посадки привели существенные проблемы с техникой пилотирования".

В Ростехе также напомнили, что при посадке самолет совершил несколько ударов стойкой шасси о ВПП. По мнению холдинга, это "пример грубейшего нарушения эксплуатации самолета".

Как сообщила ранее газета "Коммерсантъ", родственники 15 пассажиров, погибших в катастрофе 5 мая 2019 года, подали иск в суд Tribunal Judiciaire de Paris, ответчиком стали семь иностранных компаний, которые производят комплектующие для SSJ. Это Leach International Europe, Liebherr-Aerospace Toulouse SAS, Safran Landing Systems, Thales Avionics Lcd SAS, PowerJet, Safran, Curtiss-Wright Corp, а также "Аэрофлот".

На данный момент Межгосударственный авиационный комитет не опубликовал окончательный отчет о катастрофе. Как следует из предварительного доклада МАК, после попадания молнии в самолет на нем отключился автопилот, также на некоторое время была потеряна связь с землей, при этом, "ручной выпуск интерцепторов (тормозных щитков) экипаж не производил". В докладе МАК отмечается, что сразу после "приземления произошло отделение самолета на высоту не более 2 м". Лайнер загорелся после того, как несколько раз ударился о взлетно-посадочную полосу и у него подломились стойки шасси, при этом двигатели SSJ 100 прекратили работать уже после полной остановки самолета.

При этом в Химкинском городском суде МО до сих пор идут слушания дела пилота SSJ Дениса Евдокимова, в ноябре суд полностью изменил состав и дело было перезапущено с начальной стадии.