Двое пострадавших отказались от госпитализации после отравления хлором в Астрахани

АСТРАХАНЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Двое пострадавших при отравлении хлором в бассейне Астрахани отказались от госпитализации, в больницах остаются 29 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Астраханской области в понедельник.

Что известно об отравлении хлором в астраханском бассейне

"По состоянию на 16:00 (15:00 мск) в медицинские учреждения города Астрахани доставлен 31 человек, из них 29 госпитализированы, двое отказались от госпитализации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в больницах остаются 19 детей и 10 взрослых.

В понедельник утром сообщалось, что из бассейна в Астрахани госпитализировали 30 человек, в том числе 21 ребенка. Предварительный диагноз - острое отравление хлором. Шестеро детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии, все пострадавшие в сознании.