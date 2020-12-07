В Подмосковье пьяный мужчина выбросил знакомую с четвертого этажа

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Мужчина в Зарайске выбросил девушку из окна в ходе конфликта. Девушка погибла, подозреваемый задержан, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В Зарайске на улице Поселок Текстильщиков в квартире произошел пьяный конфликт между двумя ранее судимыми мужчинами и девушкой 1999 года рождения. В ходе конфликта один из мужчин выбросил девушку в окно, она погибла. Подозреваемый задержан", - рассказал собеседник агентства.

В его отношении возбуждено уголовное дело по факту убийства.