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В Подмосковье пьяный мужчина выбросил знакомую с четвертого этажа

Девушка погибла

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Мужчина в Зарайске выбросил девушку из окна в ходе конфликта. Девушка погибла, подозреваемый задержан, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В Зарайске на улице Поселок Текстильщиков в квартире произошел пьяный конфликт между двумя ранее судимыми мужчинами и девушкой 1999 года рождения. В ходе конфликта один из мужчин выбросил девушку в окно, она погибла. Подозреваемый задержан", - рассказал собеседник агентства.

В его отношении возбуждено уголовное дело по факту убийства.

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