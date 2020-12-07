Режим ЧС ввели в Ярославской области для ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме

ТАСС, 7 декабря. Власти Ярославской области ввели режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий, вызванных взрывом газа в жилом доме на улице Батова в Ярославле в августе 2020 года. Соответствующее постановление размещено в государственной эталонной базе данных правовых актов региона.

"В целях ликвидации последний чрезвычайной ситуации, вызванной взрывом бытового газа в жилом доме в городском округе городе Ярославле, правительство области постановляет ввести на территории региона режим функционирования "Чрезвычайная ситуация" территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ярославской области, определив региональный характер чрезвычайной ситуации", - говорится в постановлении, подписанным исполняющим обязанности председателя правительства области Максимом Авдеевым.

В документе даны распоряжения по определению границ территории, на которой проводится ликвидация чрезвычайной ситуации и обеспечение жизнедеятельности пострадавшего населения. Также правительство постановляет организовать подготовку документов, которые необходимы для получения средств из федерального бюджета на "финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены и повреждены в результате чрезвычайной ситуации".

Ранее ТАСС сообщал, что дом, где произошел взрыв бытового газа, признан аварийным и подлежит сносу.

Взрыв в панельном 10-этажном доме на улице Батова произошел 21 августа около 19:30 мск. Возник пожар на площади 50 кв. м, обрушились перекрытия с шестого по первый этаж и внешняя стена здания с пятого по третий этаж, повреждены 12 квартир, из них шесть уничтожены полностью, три человека погибли, четверо пострадали. Утечка газа рассматривается как основная причина ЧП. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека").