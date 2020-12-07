Защита блогера Reeflay обжаловала его арест

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Защита блогера Станислава Решетникова (Reeflay), в доме которого во время прямого эфира умерла девушка, обжаловала решение суда о его аресте. Об этом ТАСС сообщил адвокат Евгений Кулагин.

"Мы обжаловали постановление Раменского суда Подмосковья о заключении под стражу", - сказал адвокат.

Семья Решетникова поможет с организацией похорон девушки.

"Мать Станислава связалась с сестрой Валентины (Григорьевой), уже решен вопрос, что они ей помогут с похоронами, родственница примет эту помощь", - сказал адвокат.

Утром 2 декабря Решетников из своего дома вел онлайн-трансляцию, в ходе которой было видно 27-летнюю девушку, лежащую на полу без сознания. Потом он перенес ее на диван и просил очнуться, но девушка в этот момент уже умерла. Блогер вызвал скорую помощь и полицию. Только когда они приехали и констатировали смерть девушки, он вышел из эфира. Блогер отрицает свою причастность к смерти девушки, сообщив, что она принимала наркотики.

4 декабря Раменский суд Подмосковья арестовал Решетникова до 3 февраля 2021 года. 30-летнему блогеру предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Видеохостинг YouTube удалил записи трансляции блогера, а также его аккаунт. Ранее в пресс-службе Google сообщили ТАСС, что стрим не велся на YouTube. Там добавили, что контент блогера недопустим на YouTube.