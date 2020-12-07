Огонь повредил 65 павильонов на рынке в Ростове-на-Дону, где загорелся магазин пиротехники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 декабря. /ТАСС/. Крупный пожар на рынке "Классик" в Ростове-на-Дону, который начался из-за возгорания в магазине пиротехники, повредил 65 торговых павильонов. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в управлении информационной политики правительства Ростовской области.

"По данным департамента потребительского рынка Ростовской области, пострадало около 65 торговых мест, имущества лишились 46 предпринимателей", - сообщили в управлении информполитики.

Ранее директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова сообщила ТАСС, что власти окажут помощь пострадавшим предпринимателям в виде распределения на свободные торговые места, возможно, на безвозмездной основе.

Двухэтажный торговый павильон с пиротехникой на рынке "Классик" загорелся утром в воскресенье. Первоначально площадь возгорания составляла 200 кв. м. К 10:00 мск огнем было охвачено 4 тыс. кв. м. Пожар привел к взрывам фейерверков. Пострадавших в ЧП нет.

Прокуратура из-за пожара начала проверку исполнения требований противопожарной безопасности на рынке. В качестве предварительной причины в МЧС называют короткое замыкание электрооборудования.