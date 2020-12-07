Хозяин фермы в Подмосковье, где при пожаре погибли девять вьетнамцев, осужден условно

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Владелец фермы в Подмосковье, где при пожаре в хозяйственных постройках погибли девять граждан Вьетнама, приговорен к условному сроку за нарушение правил пожарной безопасности. Об этом говорится в решении Мособлсуда, с которым ознакомился ТАСС.

"Тутберидзе Валериане признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы, назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком три года, с возложением обязанности периодически, раз в месяц, являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, не менять без ее уведомления место жительства", - сказано в решении.

Там отмечается, что с мягкостью наказания не согласился прокурор, оспорив приговор в Мособлсуде. "Выслушав доводы сторон, Мособлсуд отклонил протест, приговор вступил в законную силу", - говорится в решении.

В январе этого года в деревне Малышево под Москвой загорелись бытовки фермы, в которых жили граждане Вьетнама, работающие в теплице. Как сказано в приговоре, ЧП произошло из-за того, что требования пожарной безопасности там не соблюдались, отопление осуществлялось от печки, а рабочих не проинструктировали о соблюдении мер безопасности. "Подсудимый не разместил там планы эвакуации; не обеспечил возможность воспользоваться эвакуационными выходами; допустил к работе на объекте людей без обучения мерам пожарной безопасности; использовал для проживания людей производственные здания и склады на территории предприятия; допустил использование печного отопления, хранение баллонов с горючими газами на кухне и другие нарушения", - говорится в приговоре. В результате, когда возник пожар, люди не смогли покинуть помещение.