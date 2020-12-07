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Дело историка Олега Соколова

Суд продлил срок содержания в СИЗО историку Олегу Соколову до 23 марта

Продлить срок содержания под стражей у суда просил представитель обвинения, представитель потерпевшей стороны поддержал ходатайство

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге продлил обвиняемому в убийстве аспирантки историку Олегу Соколову срок содержания в СИЗО до 23 марта 2021 года.

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"Продлить срок содержания под стражей по 23 марта 2021 года", - сказала судья на заседании в понедельник.

Продлить срок содержания под стражей у суда просил представитель обвинения. Представитель потерпевшей стороны поддержал ходатайство, адвокаты Соколова оставили этот вопрос на усмотрение суда.

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