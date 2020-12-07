В кубанской станице мужчина застрелил бывшую сожительницу, а затем покончил с собой

КРАСНОДАР, 7 декабря. /ТАСС/. Следственные органы в Краснодарском крае возбудили уголовное дело по факту убийства в Выселковском районе, где мужчина, по предварительным данным, застрелил бывшую сожительницу, после чего покончил с собой, сообщили журналистам в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). По версии следствия, 54-летний местный житель, находясь у одного из домов в станице Выселки, выстрелил из охотничьего ружья в 43-летнюю бывшую сожительницу. От причиненного ранения женщина скончалась на месте", - говорится в сообщении ведомства. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщал, что в станице Выселки произошел конфликт с применением оружия.