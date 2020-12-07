СМИ: россиянка найдена мертвой в доме в Анкаре

АНКАРА, 7 декабря. /ТАСС/. Гражданка России Вера Чикарева найдена мертвой в фешенебельном квартале в районе Чанкая турецкой столицы. Об этом в понедельник сообщила газета Sabah со ссылкой на полицию.

Предварительно следствие установило, что причиной смерти могло стать падение по неосторожности. Женщина якобы в состоянии алкогольного опьянения вставала с кровати, потеряла равновесие и при падении ударилась головой о мраморный подоконник. Следователи изучили записи с камер наружного наблюдения в доме, где проживала 35-летняя россиянка. Судя по ним, Чикарева вошла в квартиру 30 ноября и с того момента не покидала ее. К ней также никто не приходил. Входная дверь была заперта изнутри.

На данный момент версия об убийстве не рассматривается. Однако о том, есть ли в произошедшем криминальный след, станет понятнее после изучения тела девушки судмедэкспертами, отмечает газета.

Два месяца назад, как пишет Sabah, Чикарева подала на развод с 41-летним гражданином Турции Салихом Г. Между ними якобы были инциденты с угрозами расправы со стороны ее супруга и эпизоды с домашним насилием. Газета публикует фотографии девушки с ранами и травмами на лице и теле. Турок вызван на допрос и дает показания.

При осмотре квартиры полицейские обнаружили большое количество бутылок из-под спиртного. Соседи сообщили, что последнее время россиянка употребляла алкоголь.