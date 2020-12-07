В Москве задержан мужчина, выбросивший двух котов с 9-го этажа жилого дома в центре Москвы

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который, находясь в нетрезвом состоянии, в ходе семейного конфликта выбросил двух котов из окна квартиры на девятом этаже в центре Москвы. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел днем 3 декабря в доме 8 на Хамовническом валу. В полицию обратилась 39-летняя москвичка, которая сообщила, что ее пьяный муж выбросил из окна двух котов. Один из них погиб сразу после падения, другой умер в ветеринарной клинике. "Сотрудники полиции на месте происшествия задержали подозреваемого - 41-летнего жителя столицы. Со слов злоумышленника, данное противоправное деяние он совершил в ходе семейного конфликта", - сказали в пресс-службе.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными (ст. 245 УК РФ). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Статья предусматривает наказание от штрафа в размере до 80 тыс. рублей вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет.