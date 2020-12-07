Глава регионального Минздрава отравился хлором при эвакуации детей в Астрахани

АСТРАХАНЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Министр здравоохранения Астраханской области Алексей Спирин отравился хлорсодержащими ядами при эвакуации детей из бассейна в Астрахани. Об этом ТАСС сообщила первый замминистра здравоохранения региона Ольга Агафонова в понедельник.

Что известно об отравлении хлором в астраханском бассейне

"Он [министр здравоохранения региона Алексей Спирин] прибыл туда, чтобы координировать работу своих служб, потому что не знали, какое будет количество пораженных, но ему пришлось туда войти, в комплекс, там, где хлор, где как раз мальчишки забаррикадировались. Он, оказывая помощь в эвакуации, получил дозу хлорсодержащих ядов", - сказала Агафонова.

Она отметила, что главе ведомства оказали первую помощь, он находится на рабочем месте под капельницей. От госпитализации Спирин отказался.

"Он себя чувствует более-менее ничего", - добавила Агафонова.