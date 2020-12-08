В Татарстане возбудили уголовное дело об организации финансовой пирамиды

КАЗАНЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело об организации финансовой пирамиды возбуждено в отношении сотрудников компании "Финико" после того, как прокуратура Татарстана провела проверку в организации. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

"Собранные материалы на правлены в Главное следственное управление МВД по Республике Татарстан для решения вопроса об уголовном преследовании сотрудников компании "Финико". По требованию надзорного ведомства возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172.2 УК РФ ("Организация финансовой пирамиды с привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

Надзорное ведомство установило, что с августа 2019 года по декабрь 2020-го неустановленные лица, действуя от имени компании на территории Татарстана и других субъектов, организовали работу по привлечению денежных средств физических лиц "под предлогом высокоэффективного их использования путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и на иных торговых площадках". Клиентам гарантировали доход до 25% в месяц.

Однако "Финико" не выдавали лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера, она не зарегистрирована в государственных реестрах и налоговых органах. Злоумышленники, по данным пресс-службы надзорного ведомства, неправомерно привлекли не менее 80 млн рублей. Деньги распределялись между вкладчиками по принципам финансовой пирамиды.

По данным местных СМИ, Эдвард Сабиров, позиционирующий себя в качестве представителя "Финико", является, наряду с бывшим министром связи РФ Николаем Никифоровым и Азатом Тухватуллиным, совладельцем ООО "З-Сити". Никифоров вошел в число учредителей через принадлежащее ему ООО "Развитие Иннополиса". "Дочка" ООО "З-Сити" - ООО "З-Сити Техно", планирующее привлечь средства на застройку города Иннополис в Татарстане.