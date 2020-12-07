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На аэродроме в Таганроге из грузового отсека самолета Ил-80 украли детали

Полиция проводит проверку

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 декабря. /ТАСС/. Сотрудники транспортной полиции проводят проверку в связи с заявлением представителя Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева (ТАНТК) о вскрытии грузового люка одного из самолетов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"В дежурную часть Таганрогского линейного отела МВД России на транспорте обратился представитель ТАНТК имени Бериева с заявлением о том, что при осмотре одного из самолетов обнаружено вскрытие грузового люка. В настоящее время по данному факту проводится проверка", - сказал представитель ведомства.

Знакомый с ситуацией источник в правоохранительных органах региона сообщил ТАСС, что на заводе производилась замена смазки на штоках амортизаторных стоек шасси самолета Ил-80. Все бортовые приборы на момент приемки самолета были на месте. "Неустановленные лица вскрыли грузовой люк самолета Ил-80, который находился на аэродроме Таганрог-Южный. Из отсеков самолета пропали 39 радиостанций", - сказал собеседник агентства.

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) отказались комментировать публикацию РЕН-ТВ о краже оборудования с самолета Ил-80.

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