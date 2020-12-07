Суд отправил под домашний арест экс-полицейского, выстрелившего в девочку в Москве

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего сотрудника полиции, который выстрелил в девочку на Судостроительной улице в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Симоновского суда, в который поступило ходатайство об избрании экс-полицейскому меры пресечения.

"Суд избрал Ивану Князеву, обвиняемому по ст. 213 УК РФ, меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 5 февраля 2021 года", - сказали в суде.

Там не уточнили прочих данных фигуранта дела, однако источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что речь идет именно о бывшем полицейском.

Ранее в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ сообщили ТАСС, что сотрудник полиции ранил из травматического пистолета девочку на юге Москвы. Во время инцидента мужчина не находился при исполнении служебных обязанностей, в отношении него возбудили уголовное дело. Позже официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала журналистам, что данный сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Уполномоченный по правам ребенка Москвы Ольга Ярославская отметила, что жизни пострадавшей девочки ничто не угрожает.