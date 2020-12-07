{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Нижегородской области горит 25-этажный жилой дом

Из здания эвакуировано 84 человека

ТАСС, 7 декабря. Пожар в 25-этажном жилом доме произошел в городе Дзержинске Нижегородской области, из здания эвакуировано 84 человека из них 15 детей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС региона.

"Пожар произошел в одной из квартир 25-этажного дома. Всего эвакуировано 84 человека из них 15 детей. На данный момент информации о пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящий момент прорабатывается вопрос по привлечению пассажирских автобусов для обогрева эвакуированных жителей, а также вопрос по их временному размещению. В настоящий момент в Дзержинске 12 градусов мороза.

В ведомстве также добавили, что в одной из школ города развернут пункт временного размещения (ПВР). 

"По уточненной информации (из здания) эвакуировали 115 человек, 25 детей. Эвакуированных будут размещать в ПВР в школе №37", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, к месту пожара уже прибыли четыре автобуса для обогрева людей.

В новость были внесены изменения (21:11 мск) - добавлена информация про ПВР. 

Теги
РоссияНижегородская область
Пожарные ликвидировали открытое горение в 25-этажном доме в Дзержинске
Огонь охватил 20 кв. м
Читать полностью