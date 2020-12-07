Пожарные ликвидировали открытое горение в 25-этажном доме в Дзержинске

ТАСС, 7 декабря. Открытое горение ликвидировали в 25-этажном жилом доме в Дзержинске Нижегородской области. Площадь пожара составила 20 кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 20:36 мск пожар локализован на площади 20 кв. м, в 20:37 мск ликвидировано открытое горение", - отметили в пресс-службе.

Пожар в 25-этажном жилом доме на улице Циолковского начался около 19:30 мск, его очаг находился в квартире на 16-м этаже. Из многоэтажки эвакуировали 115 человек, в том числе 25 детей. К месту ЧП приехали четыре автобуса для обогрева людей. Эвакуированных разместят в здании школы.