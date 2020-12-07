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СК хочет забрать у полиции дело о ДТП с участием машины генконсульства Литвы в Петербурге

Инцидент произошел в Петроградском районе города

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК по Санкт-Петербургу инициировать вопрос о передаче уголовного дела по факту ДТП с участием автомобиля генерального консульства Литвы в производство СК. Об этом журналистам сообщила в понедельник официальный представитель СК Светлана Петренко.

Ранее в СМИ появилось видео, на котором водитель автомобиля Volvo сбил женщину на пешеходном переходе в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Пострадавшая получила травмы и была госпитализирована, водитель, личность которого установлена, уехал из России.

"В случае передачи в производство Следственного комитета уголовного дела Александр Бастрыкин поручил тщательно изучить все обстоятельства и дать всестороннюю правовую оценку происшествию, в том числе действиям лица, совершившего ДТП", - сказала Петренко.

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