СК хочет забрать у полиции дело о ДТП с участием машины генконсульства Литвы в Петербурге

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК по Санкт-Петербургу инициировать вопрос о передаче уголовного дела по факту ДТП с участием автомобиля генерального консульства Литвы в производство СК. Об этом журналистам сообщила в понедельник официальный представитель СК Светлана Петренко.

Ранее в СМИ появилось видео, на котором водитель автомобиля Volvo сбил женщину на пешеходном переходе в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Пострадавшая получила травмы и была госпитализирована, водитель, личность которого установлена, уехал из России.

"В случае передачи в производство Следственного комитета уголовного дела Александр Бастрыкин поручил тщательно изучить все обстоятельства и дать всестороннюю правовую оценку происшествию, в том числе действиям лица, совершившего ДТП", - сказала Петренко.