Консул РФ во Франции считает, что россиянина Винника обвиняют "задним числом"

МОСКВА. 7 декабря /ТАСС/. Россиянина Александра Винника обвинили в отмывании денег "задним числом", так как законодательство не регулирует деятельность криптовалютных бирж. Об этом заявил в понедельник консул РФ во Франции Алексей Попов в эфире телеканала "Россия-24".

В понедельник Исправительный суд Парижа приговорил Винника к 5 годам тюрьмы по обвинению в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах и назначил штраф в размере более €100 тыс. с учетом компенсаций пострадавшим сторонам.

"Законодательство ни Соединенных Штатов, ни какого-либо другого государства не содержало четких норм, которые бы регулировали работу этих криптовалютных бирж. Поэтому отчасти получается, что его обвиняют "задним числом", - сказал Попов.

Александр Винник был задержан в 2017 году по запросу США, где его обвиняют в отмывании от 4 млрд до 9 млрд долларов через ныне не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. В 2019 году он был экстрадирован во Францию. Россия настаивает на его экстрадиции на родину. Сам Винник обвинения, выдвинутые Вашингтоном и Парижем, отверг и выразил согласие на экстрадицию на родину.

В России Виннику предъявлены обвинения в хищении более 600 тыс. рублей и в "мошенничестве в сфере компьютерной информации" на 750 миллионов рублей.