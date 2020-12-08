{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: три человека стали жертвами ДТП в Колумбии

Еще двое получили травмы различной степени тяжести

БОГОТА, 8 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере три человека погибли, еще двое получили ранения в результате ДТП, которое произошло на северо-западе Колумбии. Об этом в понедельник сообщила радиостанция La FM.

По ее данным, инцидент произошел в муниципалитете Сан-Луис (северо-западный департамент Антиокия). Водитель автомобиля не справился с управлением, транспортное средство вылетело с дороги в пропасть. В результате ДТП три человека погибли на месте, еще двое получили травмы различной степени тяжести. Они были доставлены в ближайшую больницу.

Власти начали расследование инцидента.

Теги
Колумбия
Руководитель энергоснабжающей компании Камчатки обвиняется в хищении более 100 млн рублей
Обвиняемый находится под домашнем арестом
Читать полностью