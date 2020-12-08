Руководитель энергоснабжающей компании Камчатки обвиняется в хищении более 100 млн рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор АО "Корякэнерго" обвиняется в умышленном хищении чужого имущества, совершенном в особо крупном размере. По версии следствия, руководитель компании похитил более 100 млн рублей, сообщает во вторник пресс-служба Следственное управление следственного комитета России по Камчатскому краю.

По версии следствия, в 2013 году генеральный директор АО "Корякэнерго", используя подконтрольное ему предприятие, организовал фиктивную схему закупки угля с целью искусственного завышения цены поставляемого угля и с последующим обналичиванием денежных средств.

"С использованием указанной схемы похищено не менее 82 млн рублей, которые выведены на счета физических лиц и иных юридических лиц, подконтрольных злоумышленнику. Кроме этого, указанный руководитель предоставил заведомо ложные данные о стоимости приобретенного им угля, получив еще не менее 26 миллионов рублей в качестве субсидии из бюджета Камчатского края. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть умышленное хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Также следователи наложили арест на недвижимое имущество обвиняемого на сумму, превышающую 82 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

Как пояснил ТАСС источник в правоохранительных органах, фигурантом дела стал гендиректор АО "Корякэнерго" Евгений Кондращенко.