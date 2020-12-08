Суд в США отказал в освобождении передавшей СМИ секретные данные экс-подрядчице Пентагона

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Апелляционный суд 11-го округа США в понедельник постановил оставить в силе решение, согласно которому экс-сотруднице выполняющей контракты для Пентагона фирмы отказано в досрочном освобождении из тюрьмы. Об этом свидетельствуют документы, поступившие в базу суда.

Речь идет о Риэлити Ли Виннер, которая в июне 2018 года признала вину в разглашении секретного доклада Агентства национальной безопасности (АНБ). Позже она была приговорена в США к пяти годам и трем месяцам тюрьмы и сейчас отбывает наказание в штате Техас. Виннер обратилась в апелляционный суд в апреле, чтобы оспорить постановление федерального суда Южного округа штата Джорджия, который отказал ей в досрочном освобождении в свете пандемии.

Апелляционный суд утвердил отказ освободить Виннер досрочно. Она заостряла внимание на том, что в связи с ее ходатайством об освобождении не были проведены слушания. Апелляционный суд не усмотрел в этом нарушения.

Виннер могло грозить до 10 лет лишения свободы. После того как она пошла на сделку со следствием, прокуратура согласилась не настаивать на более суровом наказании. Ожидается, что ее освободят в ноябре 2021 года.

Виннер являлась сотрудницей компании Pluribus International, которая выполняет заказы для Пентагона и ряда американских разведывательных ведомств. Ее арестовали в июне 2017 года в штате Джорджия, обвинив в передаче секретных данных средствам массовой информации. По данным американских СМИ, Виннер отправила по электронной почте сетевому изданию The Intercept секретный доклад АНБ. На сайте The Intercept были размещены выдержки из документа. В них приводились утверждения о приписываемых России попытках осуществить кибератаки в отношении некой американской компании, "чтобы получить информацию об используемом в избирательной системе программном обеспечении и оборудовании".