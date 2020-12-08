На Сахалине загорелся жилой многоквартирный дом

ТАСС, 8 декабря. Пожарные тушат возгорание в жилом многоквартирном доме на площади 200 кв. м в Углегорске Сахалинской области. Ликвидация огня продолжается более шести часов, сообщается во вторник на сайте ГУ МЧС России по региону.

"К моменту прибытия первого пожарного подразделения горели крыша, стены строения. Возгорание было локализовано в 01:00 (17:00 мск 7 декабря), а в 06:55 (23:55 мск 7 декабря) ликвидировано открытое горение. В настоящее время ведутся работы по полной ликвидации пожара", - говорится в сообщении.

Первая информация о возгорании поступила в 23:45 (15:45 мск) 7 декабря. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. В тушении задействованы 12 человек и 5 единиц техники.