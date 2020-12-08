Полицейского на Камчатке подозревают в получении взятки в размере 2 млн рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении 38-летнего бывшего сотрудника полиции возбудили на Камчатке. Его подозревают в получении взятки в размере двух миллионов рублей, сообщает во вторник пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Камчатскому краю.

По версии следствия, в июле подозреваемый совместно с начальником полиции ОМВД России по Елизовскому району и начальником отдела ГИБДД ОМВД России по Елизовскому району скрыл информацию о задержании транспортного средства с незаконной рыбопродукцией и помог в сокрытии подмены данной продукции. За это подозреваемый совместно с двумя сотрудниками ОВД, которые в настоящее время уже содержатся под стражей, получил от коммерческого директора рыбодобывающего предприятия взятку в размере двух миллионов рублей.

"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Камчатскому краю на основании результатов оперативно-разыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Камчатскому краю и ОСБ УМВД России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции, занимавшего должность руководителя одного из подразделений УМВД России по Камчатскому краю. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере") и ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - говорится в сообщении.

Заместителю начальника - начальнику полиции ОМВД России по Елизовскому району и руководителю отдела ГИБДД ОМВД России по Елизовскому району по ранее возбужденному уголовному делу уже предъявлено обвинение. Они содержатся под стражей. Расследование продолжается.