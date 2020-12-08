Суд приговорил к 5 годам условно жительницу Подмосковья, лечившую боевиков в Сирии и Ираке

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил к пяти годам условно 33-летнюю жительницу подмосковного Нахабина Анастасию Трушкину, признав ее виновной в двух преступлениях террористической направленности. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал Трушкину Анастасию виновной по ч. 2 ст. 208 ("Участие в незаконном вооруженном формировании") и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации") и приговорил ее к пяти годам лишения свободы условно", - сказал собеседник агентства. Осужденной грозил срок наказания до 20 лет лишения свободы.

Как пояснили агентству в суде, Трушкина выезжала со своим мужем-иностранцем и малолетними детьми в Сирию и Ирак, где оказывала содействие антиправительственным вооруженным формированиям, а позже вернулась в РФ, где была задержана сотрудниками ФСБ. Во время следствия она находилась под домашним арестом.

Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что Трушкина вышла замуж за гражданина Таджикистана, который уговорил ее вступить в запрещенную в России группировку ИГ, после чего семья, включая детей, уехала в сирийский Манбидж. Там ее муж участвовал в боевых действиях против войск правительства Сирии, а Трушкина оказывала медпомощь боевикам. Позже пара жила в иракском Мосул, где россиянка также помогала лечить раненых членов антиправительственных формирований. Через какое-то время Трушкина через Турцию и Таджикистан вернулась в РФ и была задержана. Учитывая, что у подсудимой есть четверо детей на иждивении, и то, что она лично не участвовала в боевых действиях, суд назначил ей условное наказание.