Полиция в Приморье установила участников попавшего на видео избиения школьницы

ВЛАДИВОСТОК, 8 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции Приморского края установили участниц конфликта с избиением 13-летней школьницы в городе Артеме, видеозапись которого была обнародована в местных социальных сетях.

Утром во вторник в соцсетях появилась видеозапись, на которой одна школьница избивает другую под одобрительные крики сверстников. Пострадавшая обращается за защитой к одной из наблюдательниц, но не получает помощи.

"Полиция проверяет информацию, размещенную в социальных сетях, о конфликте между 13-летними школьницами в поселке Заводском (относится к Артемовскому городскому округу). Личности участниц инцидента установлены. В настоящее время подростков опрашивают, устанавливают обстоятельства происшествия", - сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.