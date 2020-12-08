{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полиция в Приморье установила участников попавшего на видео избиения школьницы

Конфликт произошел в поселке Заводском

ВЛАДИВОСТОК, 8 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции Приморского края установили участниц конфликта с избиением 13-летней школьницы в городе Артеме, видеозапись которого была обнародована в местных социальных сетях.

Утром во вторник в соцсетях появилась видеозапись, на которой одна школьница избивает другую под одобрительные крики сверстников. Пострадавшая обращается за защитой к одной из наблюдательниц, но не получает помощи.

"Полиция проверяет информацию, размещенную в социальных сетях, о конфликте между 13-летними школьницами в поселке Заводском (относится к Артемовскому городскому округу). Личности участниц инцидента установлены. В настоящее время подростков опрашивают, устанавливают обстоятельства происшествия", - сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Теги
РоссияПриморский край
СК проводит проверку в связи со вспышкой кишечной инфекции в детсаду в Иркутской области
Работу учреждения приостановили
Читать полностью