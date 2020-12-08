СК проводит проверку в связи со вспышкой кишечной инфекции в детсаду в Иркутской области

ИРКУТСК, 8 декабря. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Иркутской области начали доследственную проверку в связи со вспышкой кишечной инфекции в детском саду села Ербогачен. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального управления СК.

"Киренским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Иркутской области проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий") по факту отравления воспитанников и персонала детского сада в селе Ербогачен", - говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщал ТАСС, по данным на 7 декабря, зарегистрировано 23 случая заболевания среди детей и воспитателей, у 18 человек выявлен возбудитель сальмонеллеза. Работа детского сада приостановлено. Управление Роспотребнадзора по Иркутской области проводит эпидемиологическое расследование. По предварительным данным, заражение могло произойти из-за нарушения технологии приготовления блюд, в частности куриных котлет.

Село Ербогачен, в котором проживают около 2 тыс. человек, находится на севере региона на расстоянии более 1 тыс. км от Иркутска.