СУ СК по Бурятии проверяет видео, на котором учитель бьет ученика

УЛАН-УДЭ, 8 декабря. /ТАСС/. Следственные органы Бурятии проводят проверку после появления в соцсетях и местных СМИ видео, на котором учитель бьет ученика. Об этом сообщили журналистам во вторник в следственном управлении СК РФ по Бурятии.

"На сайте одного из сетевых изданий опубликована статья, в которой приведены сведения о том, что учитель Ново-Онохойской общеобразовательной школы во время урока ударила рукой по голове ученика седьмого класса. Проводится проверка", - сообщили в ведомстве.

В СК отметили, что в публикации содержатся сведения о признаках преступления против здоровья несовершеннолетнего.

Начальник управления образования Заиграевского района Елена Тулаева сообщила журналистам, что инцидент произошел в школе 7 декабря на уроке английского языка. "В настоящий момент ведется служебное расследование. Учитель английского языка написала заявление об увольнении по собственному желанию", - сообщила Тулаева.

Также в ситуации разбирается детский омбудсмен Бурятии Наталья Ганькина.