В Приморье назвали предварительную причину избиения школьницы

ВЛАДИВОСТОК, 8 декабря. /ТАСС/. Вероятной причиной попавшего на видео конфликта между ученицами школы в Приморье стало оскорбление, сообщает во вторник управление информации Артемовского городского округа.

Утром во вторник в соцсетях появилась видеозапись, на которой одна школьница избивает другую под одобрительные крики сверстников. Пострадавшая обращается за защитой к одной из наблюдательниц, но не получает помощи. По данному факту проверку начали полиция и Следственный комитет.

"По предварительной информации, конфликт начался из-за оскорбления. По словам руководства школы, еще на последнем уроке девочки начали выяснять отношения. Уполномоченная по правам ребенка поручила руководству школы провести профилактическую работу с педагогами и родителями школьников, организовать совместное занятие на тему травли. Управлением образования планируется привлечение психолога к работе с детьми и с родителями в частном порядке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам выяснения всех обстоятельств, будет дана оценка действиям администрации школы, в том числе по вопросам организации воспитательной работы с учащимися в целом. Во вторник также состоится родительское собрание, на котором будут присутствовать родители участниц конфликта.