Спасатели ищут пассажира трактора, провалившегося под лед в Приангарье

ИРКУТСК, 8 декабря. /ТАСС/. Спасатели продолжают поиски пропавшего пассажира колесного трактора, который накануне провалился под лед в Балаганском районе Иркутской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Колесный трактор провалился под лед 7 декабря на Братском водохранилище. На тот момент в транспортном средстве находились водитель и пассажир в возрасте 20 лет. Водителю трактора удалось выбраться самостоятельно.

"Поисками пассажира занимаются водолазы областной пожарно-спасательной службы", - говорится в сообщении пресс-службы.

По предварительной информации, мужчины решили сократить путь до населенного пункта, передвигаясь по льду. В 35 м от берега лед под весом трактора проломился. Разлива нефтепродуктов на месте трагедии нет. В отношении водителя транспортного средства составлен протокол об административном правонарушении.