В Кузбассе при пожаре в частном доме пострадали трое взрослых и ребенок

КЕМЕРОВО, 8 декабря. /ТАСС/. Взрыв отопительного котла и пожар произошли в частном доме в Кемерове ночью во вторник. В результате пострадали четыре человека, в том числе трехлетний ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе Центра медицины катастроф.

"8 декабря в 00:21 (7 декабря 20:21 мск) в частном доме в Кемерове на улице Большевистской взорвался котел. Пострадавших 4 человека, в том числе ребенок (3 года). Ребенок и двое взрослых госпитализированы в тяжелом состоянии, состояние еще одного пострадавшего оценивается как средней степени тяжести", - рассказали в пресс-службе.

В ГУ МЧС России по Кемеровской области ТАСС сообщили, что на момент прибытия первого подразделения пожарной охраны дом, веранда, автомобиль горели открытым пламенем. Причина возгорания в настоящий момент устанавливаются. В ликвидации возгорания были задействованы от МЧС 7 единиц техники и 27 человек.