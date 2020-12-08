Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в Башкирии

ТАСС, 8 декабря. Двое детей и двое взрослых стали жертвами пожара в частном жилом доме в селе Малый Менеуз в Башкирии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике Башкортостан.

"В ходе тушения пожара обнаружены четверо погибших: мужчина 1993 года рождения, женщина 1993 года рождения и двое детей 2013 и 2016 годов рождения", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 02:06 по местному времени (00:06 мск). Пожар произошел в жилом двухквартирном кирпичном доме на площади 176 кв. м. Открытое горение было ликвидировано в 02:31 (00:31 мск).

"В результате пожара огнем повреждена кровля дома. Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работают следственно-оперативная группа, эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России. На месте происшествия находится временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Эдуард Идрисов", - добавили в пресс-службе.