Три человека погибли при пожаре в Башкирии

УФА, 8 декабря. /ТАСС/. Три человека погибли в результате возгорания жилого дома в Баймакском районе Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону во вторник.

"В 02:34 (00:34 мск) поступило сообщение, что по ул. Крестьянская с. Ишмурзино Баймакского района республики горит открытым пламенем жилой дом. Открытое горение ликвидировано в 03:43 (01:43 мск). К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружены трое погибших: мужчина 1985 года рождения, мужчина 1989 года рождения, женщина 1964 года рождения", - говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 42 кв. м. Причины пожара и обстоятельства произошедшего установит следственно-оперативная группа, добавили в МЧС.