Житель Красноярского края запустил нелегальный паром на Енисее

ТАСС, 8 декабря. Житель Красноярского края организовал платную паромную переправу через Енисей не имея необходимых для этого документов. Дело передано в суд, сообщила во вторник пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

"Судно не было оснащено спасательными и противопожарными средствами. Обвиняемый осуществлял перевозки пассажиров без наличия лицензии, не имея квалификационного свидетельства, дающего ему право на перевозку граждан водным транспортом, без освидетельствования судна", - сообщили в СК.

Кроме того, на судне не было леерного ограждения, а также выявлен ряд неисправностей, из-за чего жизнь и здоровье пассажиров подвергалась опасности.

Мужчина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.