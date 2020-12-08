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Во Владивостоке загорелся ангар

Площадь пожара составляет 300 кв. м

ВЛАДИВОСТОК, 8 декабря. /ТАСС/. Ангар загорелся во Владивостоке на площади 300 кв. м. Как сообщает во вторник пресс-служба регионального ГУ МЧС, пострадавших нет.

"Днем 8 декабря в 13:04 (06:04 мск) на пульт пожарной охраны Владивостока поступил сигнал о том, что в районе 3-й Строительной улицы наблюдается сильное задымление. Спустя 10 минут на место пожара прибыли расчеты огнеборцев. Было установлено, что горит ангар и стоящий на крыше постройки катер. В 13:52 (06:52 мск) пожар был локализован. Общая площадь пожара составляет 300 кв. м", - сообщает ведомство.

Огонь также перекинулся на стоящие рядом два автомобиля, один из которых полностью сгорел, обрушилась кровля ангара. В тушении задействованы 22 человека личного состава и три единицы техники.

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