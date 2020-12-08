Почти 26 млн рублей похитили у москвича, когда он хотел обменять их на валюту

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Почти 26 млн рублей похитили неизвестные у мужчины в пункте обмена валюты в центре Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Накануне в полицию поступило сообщение о факте мошенничества. "Неизвестные в помещении, оборудованном под пункт обмена валюты, в Большом Дровяном переулке, дом 18, обманув заявителя, который прибыл по адресу, под предлогом обмена рублей на доллары, похитили принадлежащие мужчине деньги в сумме 25 940 000 рублей", - сказали в пресс-службе.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).