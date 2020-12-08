Пожар в жилом многоквартирном доме на Сахалине ликвидирован

ТАСС, 8 декабря. Пожарные ликвидировали возгорание в жилом многоквартирном доме в Углегорске Сахалинской области. Тушение огня продолжалось почти 11 часов, пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба управления противопожарной службы Сахалинской области.

"Площадь возгорания составила 360 кв. метров. Пожар локализовали в 01:00 (17:00 мск 7 декабря), а в 10:50 (02:50 мск) полностью ликвидировали", - говорится в сообщении.

Первая информация о возгорании поступила в 23:45 (15:45 мск) 7 декабря. По данным оперативной службы, погибших и пострадавших нет. В тушении было задействовано 14 человек и пять единиц техники.