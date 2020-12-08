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В гараже у жителя Читы нашли более 25 тыс. литров немаркированной водки

Мужчину задержали на одной из продуктовых баз города

ТАСС, 8 декабря. Правоохранители задержали жителя Читы в Забайкальском крае по подозрению в продаже немаркированного алкоголя. Как сообщила ТАСС во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк, в гараже у мужчины обнаружено свыше 25 тыс. литров водки без акцизных марок.

"Предварительно установлено, что 33-летний житель Читы сбывал контрафактный товар оптовым покупателям. В его гараже, а также арендованных складских помещениях полицейские обнаружили более 25 тыс. литров водки различных наименований без обязательной маркировки акцизными марками, - сказала Волк. - С участием сотрудников Росгвардии подозреваемый был задержан на одной из продуктовых баз Читы".

Возбуждено уголовное дело по ст. 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки"). В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки.

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