В Австралии 13 учеников и два учителя начальной школы пострадали в результате удара молнии

СИДНЕЙ, 8 декабря. /ТАСС/. Ученики и учителя начальной школы города Гладстон, расположенного в 500 км к северу от Брисбена, получили травмы в результате удара молнии. Об этом во вторник сообщили в службе скорой помощи штата Квинсленд.

"15 пациентов были доставлены в больницу Гладстона после удара молнии в районе школы Clinton State School. Пациенты находятся в стабильном состоянии", - указано в сообщении службы.

Как сообщает портал 9News, двое учителей и 13 учеников школы проводили урок в открытом бассейне, когда поблизости ударила молния. В результате удара дети и учителя получили незначительные травмы, но были госпитализированы со слабыми симптомами поражения электрическим током.

Отмечается, что в момент происшествия в районе началась сильная гроза. Для ряда окрестных городов были выпущены штормовые предупреждения.