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Число пострадавших при отравлении хлором в Астрахани увеличилось до 32

Среди пострадавших 20 детей
© Пресс-служба губернатора Астраханской области/ТАСС

АСТРАХАНЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Число пострадавших в результате отравления хлором в бассейне в Астрахани увеличилось до 32, их доставили в медицинские учреждения области, сообщили журналистам в пресс-службе Министерства здравоохранения Астраханской области во вторник.

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"В настоящий момент в стационары Астраханской области госпитализированы 32 пострадавших вчера в результате массового отравления парами хлора в бассейне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в городской больнице имени С. М. Кирова проходят лечение 12 взрослых, 20 детей находятся в больнице имени Н. Н. Силищевой. Состояние всех детей оценивается как средней степени тяжести. Состояние взрослых стабильное, уточнили в пресс-службе.

По данным ведомства, пятерых детей перевели из реанимации в обычные палаты. "Состояние всех детей оценивается как средней степени тяжести. Угрозы для жизни нет", - говорится в сообщении.

В новость внесены изменения (09:57 мск) - добавлены подробности.

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