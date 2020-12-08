Число пострадавших при отравлении хлором в Астрахани увеличилось до 32

АСТРАХАНЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Число пострадавших в результате отравления хлором в бассейне в Астрахани увеличилось до 32, их доставили в медицинские учреждения области, сообщили журналистам в пресс-службе Министерства здравоохранения Астраханской области во вторник.

Что известно об отравлении хлором в астраханском бассейне

"В настоящий момент в стационары Астраханской области госпитализированы 32 пострадавших вчера в результате массового отравления парами хлора в бассейне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в городской больнице имени С. М. Кирова проходят лечение 12 взрослых, 20 детей находятся в больнице имени Н. Н. Силищевой. Состояние всех детей оценивается как средней степени тяжести. Состояние взрослых стабильное, уточнили в пресс-службе.

По данным ведомства, пятерых детей перевели из реанимации в обычные палаты. "Состояние всех детей оценивается как средней степени тяжести. Угрозы для жизни нет", - говорится в сообщении.

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