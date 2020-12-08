В Подмосковье двухмесячный ребенок умер после падения дома с двухъярусной кровати

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двухмесячного ребенка после падения с двухъярусной кровати в подмосковной Шатуре. Об этом сообщила журналистам представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"6 декабря в квартире в одном из поселков Шатуры обнаружено тело двухмесячного младенца с повреждением грудной клетки и шеи. Установлено, что младенец упал на пол с верхнего яруса двухярусной кровати", - сообщила Врадий. После этого ребенок был обнаружен матерью живым и уложен спать. Когда ночью женщина встала, чтобы покормить младенца, она обнаружила, что он не подает признаков жизни, после чего вызвала скорую помощь.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Следователями устанавливаются все обстоятельства и условия, приведшие к гибели ребенка.