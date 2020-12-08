Суд арестовал мужчину, выкинувшего с четвертого этажа девушку в Подмосковье

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Суд в Подмосковье арестовал мужчину, выкинувшего с четвертого этажа свою знакомую. Об этом журналистам сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого в убийстве жительницы Зарайска 1999 года рождения избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Врадий.

По данным следствия, 5 декабря под окнами многоэтажного дома в Зарайске прохожими обнаружено тело девушки с телесными повреждениями, характерными при падении с большой высоты. По предварительным данным, убийство мужчина совершил в ходе распития спиртных напитков со своим знакомым и девушкой на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений. Его причастность подтверждается показаниями свидетелей. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Подозреваемым оказался мужчина 1975 года рождения, уроженец Оренбургской области, ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью, убийство и кражу.