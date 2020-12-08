Суд приговорил к 12 годам колонии мужчину за убийство бизнесмена в Нижнем Новгороде

ТАСС, 8 декабря. Суд в Нижнем Новгороде признал 34-летнего мужчину виновным в убийстве бизнесмена и краже, он приговорен к 12 годам лишения свободы. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте следственного управления СК РФ по региону.

Вечером 17 сентября 2019 года на территории гаражного кооператива в Нижнем Новгороде рядом со сгоревшим автомобилем было обнаружено тело генерального директора компании "Багем" Виктора Ворошилова.

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу", - отмечается в сообщении.

Как установило следствие, подсудимый пригласил бизнесмена обсудить совместный проект, мужчины встретились на территории гаражного массива. Когда предприниматель отказался от сотрудничества, злоумышленник бросил у его голову камень. Пострадавший погиб на месте.

"С целью сокрытия следов преступления, злоумышленник перенес тело потерпевшего к его же автомобилю, облил бензином и совершил поджог, предварительно похитив имущество погибшего предпринимателя. После совершения преступления подсудимый скрылся с места происшествия в Чувашскую Республику, где был задержан оперативными сотрудниками полиции", - говорится в сообщении.

Мужчина был признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") и п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража"). В ходе предварительного расследования он признал вину частично.