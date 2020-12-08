Житель Ленинградской области убил соседку-пенсионерку из-за 300 рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали 18-летнего жителя Ленинградской области за убийство 86-летней пенсионерки из-за 300 рублей. Об этом сообщили ТАСС во вторник в главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России [по Петербургу и Ленобласти] по подозрению в совершении данного преступления задержан 18-летний сосед погибшей женщины", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в связи с убийством пенсионерки следственное управление СК РФ по Ленинградской области возбудило уголовное дело.

По данным полиции, задержанный совершил убийство из-за 300 рублей. "Он зашел в дом своей соседки занять денег. В ходе возникшего конфликта молодой человек кочергой нанес несколько ударов пенсионерке, после чего забрал 300 рублей и покинул место преступления", - говорится в сообщении.