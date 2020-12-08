СК возбудил уголовное дело после гибели четырех человек при пожаре в Башкирии

УФА, 8 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после пожара в Бижбулякском районе Башкирии, в результате которого погибли двое детей и двое взрослых. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), по факту гибели четверых человек во время пожара. Как установлено следствием, ночью 8 декабря 2020 года пожар произошел в частном жилом доме на улице Шоссейной с. Малый Менеуз в Бижбулякском районе. В ходе тушения пожара обнаружены тела мужчины и женщины 27 лет, а также их шестилетней дочери и четырехлетнего сына", - сказано в сообщении.

По данным МЧС, пожар произошел ночью, сообщение о нем поступило в 02:06 (00:06 мск). В результате пожара огнем повреждена кровля двухквартирного дома площадью более 170 кв. метров.