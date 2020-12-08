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Тело умершей более пяти лет назад пенсионерки обнаружено в квартире в центре Москвы

Для установления причины смерти назначена медицинская экспертиза

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Мумифицированный труп женщины, которая умерла более пяти лет назад, обнаружен в квартире в центре Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

"По адресу: улица Садовая-Самотечная, дом 9, кв. 19, обнаружен мумифицированный труп собственницы квартиры 1950 года рождения. Предварительно установлено, что смерть пенсионерки наступила пять-шесть лет назад", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, тело женщины направлено в морг. Причина смерти будет установлена после проведения медицинской экспертизы. По данному факту проводится проверка.

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